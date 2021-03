Göttinger Basketballer gewinnen Derby in Braunschweig

Ein Ball geht in den Korb.

Soeren Stache/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Die BG Göttingen hat erneut das Niedersachsen-Derby in der Basketball-Bundesliga gegen die Löwen Braunschweig gewonnen.

Das Team von Trainer Roel Moors setzte sich am Mittwochabend mit 102:91 (51:44) in Braunschweig durch und vergrößerte so den Abstand zu den Abstiegsrängen. Bei ihrem siebten Saisonerfolg konnten sich die Gäste vor allem auf ihre starken Di