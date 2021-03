Bernhard Witthaut, Präsident des Verfassungsschutzes Niedersachsen, sitzt vor der Presse.

Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover. Nach der Einstufung der gesamten AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch das Bundesamt für Verfassungsschutz beschäftigt sich auch die niedersächsische Behörde weiter mit der Partei.

Die AfD sei aktuell kein Beobachtungsobjekt des niedersächsischen Verfassungsschutzes, teilte das Landesamt am Mittwoch mit. Eine Neubewertung der Gesamtpartei in Niedersachsen erfolge aber von Zeit zu Zeit.„Inwieweit Personen, die dem for