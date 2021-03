Erntehelfer stechen Spargelstangen auf einem Feld.

Peter Steffen/dpa

Hannover. Ohne Saisonkräfte geht in der Landwirtschaft so gut wie nichts - die ersten Helfer vor allem aus osteuropäischen Ländern sind bereits in den Betrieben.

Der Frühling steht vor der Tür - und damit auch die Feldarbeit. Die Landwirtschaft setzt dazu auf Saisonarbeitskräfte, die meist aus Osteuropa kommen. „Wir brauchen diese erfahrenen Mitarbeiter, um die Versorgungssicherheit mit frischen, he