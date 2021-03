Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hannover. Bei einer grenzüberschreitenden Drogen-Razzia haben Ermittler unter anderem des Landeskriminalamts Niedersachsen 20 Menschen festgenommen.

Zu den Festnahmen kam es im Großraum Hannover, im Raum Celle, in Halle in Sachsen-Anhalt, Hamburg und Lettland, wie das Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilte. Zeitgleich seien 65 Objekte durchsucht worden. Die Ermittler werfen den mehr a