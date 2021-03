Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hannover. Bei einem Streit unter Jugendlichen in Hannover hat ein zwölfjähriges Mädchen Gesichtsverletzungen erlitten.

Passanten hätten am Dienstagabend eine Gruppe von 20 bis 30 Jugendlichen gemeldet, die an einem Straßenbahn-Endpunkt randalierten und Scheiben einwarfen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Polizei traf dort die Zwölfjährige, die ins K