Abu Walaa (r) begrüßt im Oberlandesgericht durch eine Glasscheibe seinen Anwalt Thomas Koll.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Celle. Der Verteidiger des vom Oberlandesgericht Celle zu einer langen Haftstrafe verurteilten IS-Deutschlandschefs Abu Walaa hat Revision gegen das Urteil eingelegt.

Das teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch mit. Das Gericht hatte den 37 Jahre alten Iraker wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sowie Terrorismusfinanzierung vor einer Woche zu zehneinhalb Jahr