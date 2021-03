Der Einsatzgruppenversorger „Berlin“ kommt im Marinehafen an.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Roma. Rund 220 deutsche Soldaten sollen sich in den kommenden Monaten am EU-Einsatz „Irini“ im Mittelmeer beteiligen. Start ist am Freitag in Norddeutschland. Ist neuer Ärger mit der Türkei programmiert?

Deutschland schickt Ende der Woche wieder ein Schiff für den EU-Einsatz zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen ins Mittelmeer. An Bord der „Berlin“ werden etwa 220 Soldatinnen und Soldaten sein, wie ein Sprecher der Marine der Deut