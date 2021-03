Junges Mädchen bei Zimmerbrand in Hannover verletzt

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hannover. Bei einem Brand in einer Wohnung in Hannover ist ein Kind verletzt worden.

Das junge Mädchen habe sich vor dem Rauch auf einen Balkon in Sicherheit gebracht, teilte die Feuerwehr mit. Per Leiter wurde sie von den Einsatzkräften gerettet. Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebr