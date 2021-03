82-Jähriger bei Brand in Pflegeheim schwer verletzt

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Beim Brand in einem Pflegeheim in Hannover ist ein 82-jähriger Bewohner schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag zu dem Brand in dem Zimmer des Pflegeheimbewohners in der Südstadt gerufen worden. Als die Retter eintrafen, hatten Pflegekräfte den Brand bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht. Allerdings hatte de