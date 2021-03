Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Hedehusene. Nach der Entdeckung von 325 Kilogramm Kokain in Bremerhaven hat die dänische Polizei in Zusammenarbeit mit dem deutschen Zoll neun Männer wegen versuchten Drogenschmuggels festgenommen.

Sie wurden nach Polizeiangaben am Montagabend in der Nähe von Kopenhagen festgesetzt, nachdem sie gemeinsam versucht hatten, die Drogen aus einem Container abzuholen, der zuvor per Schiff aus Bremerhaven in die dänische Hauptstadt gebracht