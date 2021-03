Live: Krisenstab klärt über aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen auf

Niedersachsen, Hannover: Claudia Schröder, Abteilungsleiterin Gesundheit im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, und Heiger Scholz, Leiter des Krisenstabes des Landes Niedersachsen und Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Der Corona-Krisenstab der Landesregierung informiert am Dienstag in seiner wöchentlichen Pressekonferenz über die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie in Niedersachsen. Hier können Sie ab 13 Uhr die Pressekonferenz des Krisenstabs live im Stream sehen.

In der Landespressekonferenz werden ab 13 Uhr Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, und Regierungssprecherin Anke Pörksen über die aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen berichten. Dabei wird es unter anderem um