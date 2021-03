Hühnerlaster in Unfall bei Osnabrück verwickelt

In Westen gekleidete Polizisten.

Silas Stein/dpa/Archivbild

Osnabrück. Ein Hühnerlaster ist auf der A30 bei Osnabrück in Richtung Niederlande in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen.

Wie die Polizei bestätigte, fuhr ein Lkw am Dienstagmorgen auf einen anderen an einem Stauende zwischen den Anschlussstellen Natbergen und Südkreuz auf. Die Fahrer seien leicht verletzt, ein Veterinärarzt sei vor Ort. Die Fahrbahn in Richt