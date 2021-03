Blaulicht leuchtet an einer Feuerwehr mit Martinshorn.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wrestedt. Ein 17-Jähriger ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wieren in der Gemeinde Wrestedt (Landkreis Uelzen) ums Leben gekommen.

Das Feuer sei am Dienstag gegen 4.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Obergeschosswohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der 65 Jahre alte Bewohner erlitt schwere Brandverletzungen und kam in eine Spezialklinik nach Hamburg