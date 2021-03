Nebel und Sonne in Niedersachsen und Bremen erwartet

Die aufgehende Sonne strahlt durch Bäume und den Nebel.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Offenbach am Main. Nebel und Sonne ziehen in den kommenden Tagen nach Niedersachsen und Bremen.

Am Dienstag wird es vormittags überwiegend nebelig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf kommt dann jedoch die Sonne heraus. Lediglich an der See bleibt es längere Zeit nebelig. Die Höchstwerte liegen bei sec