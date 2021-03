Erneut mehr Arbeitslose in Niedersachsen und Bremen

Das Schild der Agentur für Arbeit.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Die Arbeitslosigkeit in der Region nimmt weiter zu. Vor allem im Vergleich zum Vorjahr werden die Folgen der Corona-Krise sichtbar.

Im Februar waren erneut etwas mehr Menschen in Niedersachsen arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit meldete am Dienstag 269 037 Arbeitslose - ein Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Januar