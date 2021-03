Das große VW Logo ist auf der Fassade eines Kraftwerkes zu sehen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Kurz nach Ablauf der Friedenspflicht sind nach Mitternacht Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie in Warnstreiks getreten. Versammlungen vor den Werkstoren mit vielen Hundert Teilnehmern sind in Corona-Zeiten aber nicht möglich.

Mit dem Ende der Friedenspflicht sind auch in der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie Warnstreiks angelaufen. Erste Aktionen startete die IG Metall in der Nacht zum Dienstag - betroffen ist auch Europas größter Autokonzern Volksw