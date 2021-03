IG Metall beginnt Warnstreiks in stockender Tarifrunde

Das große VW Logo ist auf der Fassade eines Kraftwerkes zu sehen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Die Arbeitgeber sprachen zuletzt von „konstruktiven Beratungen“. Doch der Gewerkschaft ist das bisherige Rahmenangebot an die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie zu wenig. Nun beginnen Warnstreiks - unter dem doppelten Druck aus Branchenumbruch und Corona-Kosten.

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie sind auch in Niedersachsen Warnstreiks angelaufen. Nach dem Ende der Friedenspflicht begann die IG Metall in der Nacht zum heutigen Dienstag mit ersten Aktionen, so etwa beim Autobatterie-Hers