Bovenschulte: Schnelltests für Beschäftigte in Unternehmen

Andreas Bovenschulte (SPD) gestikuliert.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte fordert, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten zweimal die Woche Schnelltests anbieten.

„Wir müssen die Schnell- und Selbsttests in die Fläche bringen, um Infektionsketten möglichst frühzeitig zu durchbrechen. Nicht nur in Schulen und Kitas, sondern auch in privaten Unternehmen“, sagte Bovenschulte der „Welt“ vor der nächsten