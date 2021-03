38-Jähriger nach Verfolgungsjagd auf A2 in U-Haft

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Braunschweig. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei über die A2 von Braunschweig bis nach Magdeburg sitzt der 38 Jahre alte Fahrer in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg habe den Haftbefehl wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr beantragt, das Amtsgericht sei dem gefolgt, teilte eine Polizeisprecherin am Montagnachmittag in Magdeburg mit. Bei der Verfolgungsjagd