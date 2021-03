Spieler Adam Susac beim offiziellen Fotoshooting des VfL Osnabrück.

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Osnabrücks Verteidiger Adam Susac ist nach seiner Roten Karte im Spiel beim SV Sandhausen für ein Spiel gesperrt worden.

Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Susac hatte bei der 0:3-Niederlage in Sandhausen am Sonntag bereits in der fünften Minute wegen eines Foulspiels im Strafraum die Rote Karte gesehen. Wann der 31 Jahre alte Kroate seine Spe