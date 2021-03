Ein Patient lässt vor einer Arztpraxis einen Abstrich machen.

Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Auf die Menschen in der Stadt Bremerhaven könnten wegen der Ausbreitung des Coronavirus weitere Einschränkungen zukommen.

Am Montag gab die Stadt die Inzidenz mit 214 an - so viele Menschen pro 100 000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt. Die 200er-Inzidenz gilt als kritische Marke. Städte oder Landkreise, die diesen