Gastgewerbe fordert Öffnung: „Wirtschaftlich am Ende“

Zwei Männer laufen an zwei geschlossenen Ladengeschäften in der Innenstadt vorbei.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Niedersachsens Gastwirte fordern eine möglichst schnelle Öffnung von Hotels und Restaurants - spätestens zu Ostern.

Nach insgesamt fast 25 Wochen im Lockdown sei das Gastgewerbe „wirtschaftlich am Ende“, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Niedersachsen, Detlef Schröder, am Montag nach einem Treffen mit Wirtschaftsminister Be