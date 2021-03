Waldbrandgefahr: Land steckt Millionen in Löschfahrzeuge

Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, steht vor einem Waldbrandtanklöschfahrzeug.

Julian Stratenschulte/dpa

Celle. Klimawandel, Trockenheit, Waldbrände: Das Land Niedersachsen will angesichts wachsender Waldbrandgefahr in den Jahren 2021 bis 2024 insgesamt zehn Millionen Euro in spezielle Löschfahrzeuge für die Feuerwehr stecken.

Das sei ein „absolutes Novum“ in der Feuerwehrgeschichte des Landes, teilte das niedersächsische Innenministerium am Montag mit. Bisher sei die Förderung dieser Fahrzeuge ausschließlich über den Bund gelaufen. Die großen Waldbrände in Lübt