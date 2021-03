Eine Protestkundgebung der IG Metall.

Christoph Schmidt/dpa

Hamburg. Unmittelbar nach Ende der Friedenspflicht um Mitternacht soll es losgehen: Beschäftigte mehrerer norddeutscher Betriebe der Metall- und Elektroindustrie sind zu ersten Warnstreiks aufgerufen.

Mit Ablauf der Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie in der Nacht zum Dienstag hat die IG Metall Küste im Norden zu ersten Warnstreiks aufgerufen. Von Mitternacht an sollen Beschäftigte in elf Betrieben in Hamburg, Bremen, Nie