Verband: Regierung muss bei Corona-Schutz an Schulen liefern

Mit Abstand sind Tische und Stühle in einem Klassenraum aufgestellt.

Frank Rumpenhorst/dpa

Hannover. Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL/VDR) hat vor weiteren Schulöffnungen die Umsetzung angekündigter Schutzmaßnahmen angemahnt.

„Eine generelle Öffnung um jeden Preis darf es nicht geben“, sagte der Verbandsvorsitzende Torsten Neumann am Montag in Hannover. „Die starke und schnelle Verbreitung der Corona-Mutanten in ganz Deutschland auch bei Kindern und Jugendliche