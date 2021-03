Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, setzt sich seine Maske auf.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat das Verfahren für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson in Europa kritisiert.

Es sei ihm „unbegreiflich“, dass sich die Arzneimittelagentur EMA noch zwei Wochen Zeit lassen wolle, sagte der SPD-Politiker am Montag. In den USA hatte das Präparat am Samstag eine Notfallzulassung erhalten. „Warum kann in Europa der zus