Dunkle Wolken ziehen über einem Hotel hinweg.

Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Hannover. Seit vier Monaten sind die Gaststätten in Niedersachsen geschlossen, nur der Außer-Haus-Verkauf von Speisen ist erlaubt.

„Das niedersächsische Gastgewerbe ist wirtschaftlich am Ende“, monierte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Niedersachsen, Detlef Schröder. Am Montag (10.00 Uhr) will Schröder in Hannover an Wirtschaftsminister Bern