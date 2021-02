Beim Spielen ausgerutscht: Kinder fallen in Banter See

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr im Einsatz.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wilhelmshaven. Beim Spielen am Banter See in Wilhelmshaven ist ein Junge ausgerutscht und in das kalte Wasser gefallen.

Beim Versuch ihrem acht Jahre alten Bruder zu helfen, geriet seine Zwillingsschwester ebenfalls ins Wasser, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Um ihre Kinder zu retten, sprang die Mutter auch in den See. Einem anwesenden Ehepaar gelang