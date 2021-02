Spaziergänger sind am Strand von Timmendorf auf der Ostseeinsel Poel unterwegs.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover. An den beliebten Ausflugszielen in Niedersachsen ist es am Wochenende zunächst zu keine größeren Verstößen gegen die Corona-Verordnungen gekommen.

Das Wetter verhinderte am Samstag und Sonntag größere Menschenansammlungen am Maschsee in Hannover und am Steinhuder Meer, sagte eine Sprecherin der Polizei. Verhaltenens Wetter sorgte am Dümmer See im Landkreis Diepholz zunächst ebenfalls