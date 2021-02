Ein Jahr Corona in Niedersachsen: Forscherin besorgt

Berit Lange, Epidemiologin am Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI).

Privat/dpa/Archivbild

Braunschweig. Den 29. Februar gibt es nur alle vier Jahre - vergangenes Jahr war er der Tag in Niedersachsen, an dem die erste Corona-Infektion im Land bestätigt wurde. Inzwischen gibt es rund 165 000 Menschen landesweit, die die Krankheit schon hatten. Wo steht Niedersachsen heute?

Ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Niedersachsen stagnieren die Infektionszahlen. Am Sonntag wurden 740 neue Fälle gemeldet, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Die Durchschnittsfallzahlen der vergangenen Tage deut