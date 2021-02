Ein Jahr Corona: Gottesdienste erinnern an Opfer

Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim, steht vor dem Bischofspalais.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hildesheim. Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie in Niedersachsen ist in mehreren Gedenkgottesdiensten an die Opfer erinnert worden.

Insgesamt starben nach offiziellen Statistiken des Landes bis Sonntag 4292 Menschen an den Folgen der Krankheit in Niedersachsen.Im Hildesheimer Dom wurden am Samstagabend für die Toten symbolisch Dutzende Teelichter auf den Stufen zum Alt