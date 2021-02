Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim, steht vor dem Bischofspalais.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hildesheim. Bei einem Gedenkgottesdienst im Hildesheimer Dom mit Bischof Heiner Wilmer ist am Samstag an die Opfer der Corona-Pandemie erinnert werden.

Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen rief dazu auf, an jedem Tag der Fastenzeit in einem europäischen Land der Opfer zu gedenken. Nachdem am 17. Februar in Albanien begonnen wurde, folgt nun Deutschland der Initiative.In Hildesheim