Wolfsburgs Marin Pongracic steht mit Mund-Nasen-Schutz vor dem Spiel im Stadion.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Marin Pongracic ersetzt beim VfL Wolfsburg im Spiel gegen Hertha BSC den gesperrten John Anthony Brooks.

Ansonsten vertraut VfL-Trainer Oliver Glasner am Samstag jener Elf, die zuletzt in der Fußball-Bundesliga so erfolgreich gespielt hat. „Die Spielanlage ändert sich nicht“, sagte Glasner bei Sky über die Personalie in der Innenverteidigung.