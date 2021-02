970 neue Corona-Infektionen in Niedersachsen an einem Tag

Ein medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch im Sonnenschein.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hannover. In Niedersachsen sind am Samstag 970 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit (Stand 9.00 Uhr). Die Zahl war nicht ganz so hoch wie am Freitag (1058 Fälle), aber höher als am Samstag vor einer Woche (871 Fälle). Die Durchschnittsfallzahlen der vergangenen Tage de