Kreuzfahrtschiff „Odyssey of the Seas“ hat Nordsee erreicht

Das Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas".

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Papenburg. Es sind jedes Mal spektakuläre Bilder, wenn riesige Kreuzfahrtschiffe durch das Binnenland Richtung Nordsee geschleppt werden. Diesmal wurde die „Odyssey of the Seas“ überführt, wegen der Pandemie gab es kaum Zuschauer. Wie geht es weiter bei der kriselnden Meyer-Werft?

Der kriselnde Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft in Papenburg hat das erste Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr in die Nordsee gebracht. Die „Odyssey of the Seas“ wurde von zwei Schleppern über die Ems gezogen und erreichte am Sonntagmorgen das