In Westen gekleidete Polizisten stehen in der Stadt.

Silas Stein/dpa/Archivbild

Hannover. Corona-Partys im Keller oder illegale Grünkohl-Essen im Hinterzimmer: Verstöße gegen die Corona-Verordnung sind für Polizei und Ordnungsamt seit Monaten Routine. Führt das frühlingshafte Wetter nun wieder zu mehr Einsätzen?

Trotz der frühlingshaften Temperaturen halten sich die meisten Menschen in Niedersachsen auch in Parks, an Seen und auf Spielplätzen an die Corona-Auflagen. „Durch das Frühlingswetter haben wir zwar deutlich mehr zu tun“, sagte Michael Bert