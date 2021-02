Proben für Corona-Tests werden einem Labor für die weitere Untersuchung vorbereitet.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Die Oberbürgermeisterkonferenz des Niedersächsischen Städtetages fordert eine neue Strategie im Umgang mit der Corona-Pandemie.

In einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellten die Rathaus-Chefs am Freitag ihren Plan unter dem Motto „Leben mit Corona - behandeln, impfen, testen, öffnen!“ vor. 17 Oberbürgermeister unterzeichneten das Schreiben.Zentral