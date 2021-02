Bundesweit war der Winter der zehnte zu warme in Folge - auch in Niedersachsen und Bremen lagen die Werte über dem Durchschnitt.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in seiner vorläufigen Bilanz der Monate Dezember, Januar und Februar berichtete, lag der Temperaturdurchschnitt in Niedersachsen im Winter 2020/21 mit 2,6 Grad um 1,4 Grad über dem Wert der in