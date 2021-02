Symbolfoto

Hannover. Mit einer Krise in diesem Ausmaß hatte im Februar 2020 noch kaum jemand gerechnet, als der erste Corona-Fall in Niedersachsen bekannt wurde. Zehntausende Infizierte später ist ein Ende immer noch nicht absehbar - und die Kritik am Krisenmanagement der Regierung wächst.

Es ist kein Tag, der sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat - doch für Niedersachsen war er von großer Bedeutung: Am 29. Februar 2020 wurde der erste Corona-Fall im Land bestätigt. Betroffen war ein 68-jähriger Mann aus Uetze bei Ha