Die undatierte Aufnahme zeigt den Wüstenluchs „Philipp“ in der Quarantänestation des Tiergartens Nürnberg.

Jörg Beckmann/Tiergarten Nürnberg/dpa/Archivbild

Der in der Oberpfalz beschlagnahmte Wüstenluchs „Philipp“ ist in seinem neuen Zuhause in Niedersachsen angekommen. Die Raubkatze sei am Donnerstag nach Sachsenhagen (Landkreis Schaumburg) in die Wildtierauffangstation verlegt worden, teilte