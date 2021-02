Bundesnetzagentur schreibt Windparks in Nord- und Ostsee aus

Windräder stehen in der Nordsee rund 43 Seemeilen (70 Kilometer) westlich der Insel Sylt (Schleswig-Holstein).

Christian Charisius/dpa/Archivbild

Bonn. Für den Ausbau der Windenergie auf See ist ein wichtiger Zwischenschritt erreicht.

Die Bundesnetzagentur hat am Freitag die Ausschreibung von drei Flächen in Nord- und Ostsee für neue Windparks gestartet. Die Anlagen sollen eine Leistung von zusammen 958 Megawatt haben, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Nach Zahlen d