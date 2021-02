Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Ein per Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann ist auf der Flucht vor der Polizei kurzerhand in das kalte Wasser eines Hafenbeckens in Bremerhaven gesprungen, um seinen Verfolgern schwimmend zu entkommen.

Der Versuch misslang allerdings. Der 26-Jährige sei auf der anderen Seite des Beckens völlig durchnässt und unterkühlt festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Er habe sich mit letzter Kraft am Steg festgeklammert, aber denn