Südbrookmerland. Ein 56-Jähriger ist am Donnerstagabend im Erdgeschoss seines Hauses in Moordorf (Kreis Aurich) von der Feuerwehr geweckt worden - im Obergeschoss hatte es in einem Zimmer gebrannt.

Die mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Einsatzkräfte hätten sich erst oben um das Feuer gekümmert und dann unten den schlafenden Mann gefunden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Bewohner habe von dem Einsatz zunächst nichts mitbekomme