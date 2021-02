Tarifrunde in norddeutscher Elektroindustrie ohne Ergebnis

Hamburg. Auch die vierte Tarifrunde für die 140 000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie ist nach Angaben der IG Metall ohne Ergebnis geblieben.

Die Arbeitgeberseite habe kein substanzielles Angebot vorgelegt, sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, am Freitag nach den mehr als dreistündigen Verhandlungen in Hamburg. „Die Vorschläge von Nordmetall zu den Them