"Schachtanlage Asse" steht auf einem Schild.

Ole Spata/dpa/Archivbild

Peine. Zur Bergung des Atommülls aus dem Bergwerk Asse will die zuständige Gesellschaft mit den Bürgern vor allem in der betroffenen Region im Gespräch bleiben. Es gibt Möglichkeiten, sich in die komplexe Planung einzubringen.

Die für die Räumung des Atommülllagers Asse zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) will heute über die Beteiligung der Öffentlichkeit informieren. Schwerpunkt des ersten Antragskomplexes für die Genehmigungen sei der Bau einer