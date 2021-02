Jobst Plog, früherer Intendant des Norddeutschen Rundfunks.

picture alliance / dpa/Archivbild

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den früheren Intendanten des Norddeutschen Rundfunks (NDR) Jobst Plog als Vorbild für einen aufgeklärten und aufklärerischen Journalismus gewürdigt.

In seinem Glückwunschschreiben zu dessen 80. Geburtstag am Freitag erklärte Steinmeier: „Die journalistischen Tugenden auch unter Zeitdruck und trotz manchen Gegenwinds in der öffentlichen Diskussion hochzuhalten, war Ihnen stets ein Herze