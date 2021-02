Bernd Althusmann (CDU), Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung von Niedersachsen.

Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef Bernd Althusmann (CDU) setzt auf eine vorsichtige Öffnung des Tourismus zu Ostern.

Zwar könne es bei der aktuellen Corona-Lage keine Entwarnung geben, sagte Althusmann am Donnerstag in Hannover. „Aber die Strategie des Impfens und Testens wird uns in die Normalität führen können.“ Mit Blick auf die Osterferien gehe es da