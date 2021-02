Jendrik Sigwart, Sänger und Musical-Darsteller, sitzt bei einem Fototermin an der Alster auf einem Geländer.

Christian Charisius/dpa/Akuell

Hamburg. Ein gut gelaunter Sänger, fröhliche Musik und eine starke, zeitlose Botschaft: Mit diesen Zutaten geht Deutschland in diesem Jahr in den ESC-Wettbewerb. Jendrik Sigwart wird im Mai in Rotterdam „I Don't Feel Hate“ singen. Und sein höchstes Ziel ist nicht der erste Platz.

Eines kann man über den diesjährigen deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest (ESC) sicher sagen: Er bleibt hängen. Eine fröhlich gepfiffene Melodie, ein sympathisch-überdrehter Sänger und ein quietschbuntes schnelles Musikvideo -