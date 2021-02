Der Namenszug des Zugherstellers Alstom prangt an der Fabrik des Unternehmens.

Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsen beschafft für den Regionalverkehr 34 neue Doppelstockzüge im Wert von 420 Millionen Euro, die am Alstom-Standort Salzgitter gebaut und instandgehalten werden sollen.

Die Züge sollen ab Ende 2024 auf den Linien von Osnabrück und Hannover nach Bremerhaven sowie von Hannover nach Wilhelmshaven und Norddeich eingesetzt werden, kündigte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag in Hannover an. F