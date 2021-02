Griff in die Kühltruhe treibt das Geschäft von Frosta

Die Aufnahme zeigt den Schriftzug im Empfangsgebäude des Tiefkühlkost-Herstellers FRoSTA AG in Bremerhaven (Bremen).

Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Bremerhaven. Mehr Hühnerfrikassee oder Fisch aus der Truhe - das von Corona erzwungene Kochen zuhause hat dem Tiefkühlkosthersteller Frosta 2020 einen höheren Umsatz beschert.

„Wenn Restaurants geschlossen sind, essen die Menschen mehr zuhause“, sagte Marketingvorstand Hinnerk Ehlers am Donnerstag in Bremerhaven. Gerade in den Lockdown-Monaten März und Dezember sei der Verkauf nach oben gegangen.Die Zuwächse mac